Les législatives partielles à Al Hoceima et Mediouna auront lieu le 21 juillet

Les élections partielles d’Al Hoceima et de Mediouna auront lieu le 21 juillet prochain selon un décret du Chef du gouvernement publié le 2 juin. Les électeurs devront donc se rediriger vers les urnes pour désigner les cinq députés issus de ces deux circonscriptions.

La Cour constitutionnelle avait annulé, en mai dernier, les résultats du scrutin du 8 septembre dans ces deux circonscriptions. Ainsi, le député istiqlalien Hachem Amine Chafik de Mediouna était privé de son siège. De même, dans la province d’Al Hoceima, quatre sièges parlementaires ont ainsi été retirés à Boutahar Boutahri (RNI), Mohamed Hamouti (PAM), Noureddine Modiane (Istiqlal), et l’ancien ministre MP Mohamed Laâraj.

Selon ce décret publié dans le Bulletin officiel de ce mois de juin, la campagne électorale des candidats pour ces cinq sièges parlementaires sera lancée à la première heure du vendredi 8 juillet et prendra fin dans la nuit du 19 au 20 juillet.

À Al Hoceima, l’Istiqlal, le PAM et le Mouvement populaire tendent à soutenir, de nouveau, les mêmes protagonistes. Mohamed Hamouti, et Noureddine Modiane devraient vraisemblablement représenter le PAM et l’Istiqlal lors de ce scrutin. Idem pour l’ancien ministre de la Culture, Mohamed Laâraj qui devrait se présenter sous les couleurs du Mouvement populaire.