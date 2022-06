“Investing in Innovation” : un programme de 7 millions de dollars pour les startups HealthTech en Afrique

Le géant marocain du conseil stratégique Southbridge A&I et ses partenaires lancent I3, un programme de 7 millions de dollars pour la HealthTech en Afrique sponsorisé notamment par la Fondation Gates, du milliardaire américain Bill Gates, et opéré en Afrique francophone par IMPACT Lab, cabinet marocain spécialisé dans l’accompagnement des startups.

Ce programme est destiné à soutenir 30 entreprises par an sur deux ans, toutes spécialisées dans la HealthTech en Afrique, notamment dans le secteur de la distribution des produits de santé.

Les sponsors de ce projet sont la Fondation Bill et Melinda Gates, l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA NEPAD), l’Organisation mondiale de la santé AFRO (WHO AFRO), ainsi que les groupes pharmaceutiques de Merck (MSD) et AmerisourceBergen.

À travers ce programme, I3 dit viser à “identifier des innovateurs en phase de démarrage ou de croissance sur tout le continent. Ces entreprises sélectionnées par 4 accélérateurs auront droit à une subvention systématique de 50.000 dollars ainsi qu’un programme d’accès aux marchés grâce à des événements organisés sur tout le continent”.

Pour Cheikh Oumar Seydi, directeur Afrique de la Fondation Bill et Melinda Gates, les “innovations locales (africaines, ndlr) ont le potentiel de changer le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement et des systèmes de santé — et il est temps de les aider”.

À noter que les candidatures pour la première cohorte de 30 entreprises sont ouvertes dès aujourd’hui et seront clôturées le 14 août pour un début de programme le 19 septembre.