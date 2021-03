Au cœur d’ABA Technology, la “tour de contrôle” casablancaise qui surveille la chaîne du froid des vaccins

Depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, ABA Technology trace et surveille la chaîne du froid des vaccins. Une tâche cruciale et une étape de plus pour le groupe industriel et technologique spécialisé dans la chaîne de valeur liée à l’Internet des objets (IOT), qui s’est réinventé en prenant le virage de la Health Tech — nouvelles technologies de la santé — depuis un an.

Par Mehdi Mahmoud