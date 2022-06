Conseil de la concurrence : construction par Total et Vivo d’un centre d’emplissage de GPL à Taroudant

Mardi 21 juin, le Conseil de la concurrence a été notifié d’une opération de concentration concernant la création d’une entreprise commune par la société Vivo Energy Maroc SA et la société TotalEnergies Marketing Maroc SA et ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans la région de Taroudant, apprend-on d’un communiqué du Conseil.

Cette entreprise commune aura pour vocation l’emplissage, la vente et la distribution de GPL. Les capacités d’emplissage et l’enveloppe budgétaire de l’opération n’ont pas encore été précisées.

Le groupeVivo Energy est actif dans les secteurs de la distribution de carburants, lubrifiants de marque Shell et Engen, et de l’emplissage et la distribution de GPL sous la marque Butagaz.

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Au 31 décembre 2021, TotalEnergies comptait environ 107.776 collaborateurs répartis dans l’ensemble de ses filiales.