Total Maroc procède officiellement au premier dévoilement d’une station-service qui arbore la nouvelle identité TotalEnergies

Cet événement démarre le déploiement d’un ambitieux programme de rebranding du Réseau au Maroc, qui compte 350 stations-services. Le Maroc est le premier pays du continent à entamer cet ambitieux chantier. C’est en présence de M. Stanislas Mittelman, Directeur Afrique de la branche Marketing & Services de TotalEnergies, de Jean-Philippe Torres, Administrateur et Président du Conseil d’Administration de Total Maroc, et de M. Tarik Moufaddal, Directeur Général de Total Maroc que la nouvelle identité de la station-service Al Baida (Casablanca, Route d’El Jadida en direction de Bouskoura) a été dévoilée.

M. Stanislas Mittelman, Directeur Afrique de la branche Marketing & Services de TotalEnergies, a déclaré : « Le nouveau nom de la Compagnie et sa nouvelle identité visuelle incarnent la dynamique dans laquelle TotalEnergies est résolument entrée : celle d’une compagnie multi-énergies qui met en œuvre sa mission de produire et fournir des énergies toujours plus abordables, disponibles et propres ».

A cette occasion, M. Tarik Moufaddal, DG Total Maroc, a précisé : « Total Maroc et l’ensemble de ses collaborateurs sont particulièrement fiers de dévoiler au grand public et à ses clients la station-service Al Baida qui arbore aujourd’hui la nouvelle identité visuelle de la Compagnie, faisant du Maroc le premier pays du continent Africain à concrétiser cet ambitieux programme ».

La station-service Al Baida est particulièrement représentative de l’engagement de TotalEnergies en faveur des énergies renouvelables. En effet, la station-service est équipée de panneaux solaires d’une superficie de 197m², couvrant 30 % de ses besoins énergétiques, et d’une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 75 stations qui sont solarisées au Maroc, et 17 stations-services qui sont équipées de bornes de recharge.

À propos de Total Maroc

Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, Total Maroc est un acteur majeur sur l’ensemble du marché des produits pétroliers : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique. Total Maroc génère près de 600 emplois directs et plus de 5 000 emplois indirects, commercialise 1,6 millions de tonnes de produits pétroliers chaque année et compte plus de 350 stations-service à travers tout le pays. Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, Total détient une part de marché estimée à 15%.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien être des populations.