Total Maroc change de dénomination sociale et devient TotalEnergies Marketing Maroc 

Cette décision fait suite au changement de nom de la maison-mère le 28 mai 2021 de Total SE en TotalEnergies SE, ancrant ainsi dans son identité sa stratégie de transformation en compagnie multi-énergies, engagée à produire et fournir des énergies toujours plus abordables, disponibles et propres. A l’occasion de son changement de nom, TotalEnergies s’est doté d’une nouvelle identité visuelle.

M. Stanislas Mittelman, directeur Afrique de la branche Marketing & Services de TotalEnergies, a déclaré : « notre transformation en compagnie multi-énergies placera TotalEnergies dans le top 5 mondial des renouvelables dès 2030. La Compagnie ambitionne d’investir 60 milliards de dollars dans les projets liés aux énergies renouvelables au cours des 10 prochaines années ».

« Au Maroc, TotalEnergies est parfaitement aligné sur la politique du Royaume en termes de mix énergétique. Nous souhaitons être un partenaire privilégié au Maroc pour fournir des énergies toujours plus abordables et propres aux consommateurs marocains », a déclaré M. Tarik Moufaddal, directeur général de TotalEnergies Marketing Maroc.