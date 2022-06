Lutte contre le terrorisme: Une coopération entre le Maroc et les Nations Unies "forte et fructueuse"

Nasser Bourita présidait la cérémonie commémorant le premier anniversaire de l’ouverture à Rabat du Bureau du programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique (ONUCT).

En compagnie du Secrétaire général adjoint chargé du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, le chef de la diplomatie marocaine a affirmé que cette coopération ne se limite pas à l’aspect théorique.

Selon Nasser Bourita, cette coopération doit être promue puisqu’elle comprend également l’aspect pratique à travers la mise en œuvre d’un certain nombre de procédures et de projets conjoints qui ont montré leur efficacité et donné des résultats tangibles.

Pour le contexte, le Bureau du programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique a été inauguré le 24 juin 2021 à Rabat, devenant le premier du genre au niveau du continent africain.

Fruit du partenariat maroco-onusien selon les termes de Nasser Bourita ce bureau a atteint, au cours de sa première année, de nombreux objectifs et contribué à la formation de cadres africains dans le domaine de lutte contre le terrorisme.

Dans le même contexte, Nasser Bourita a appelé Vladimir Voronkov à renforcer le dialogue stratégique entre le Maroc et le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme qui sera lancé dans les années à venir.

Il a, par ailleurs, indiqué que la réunion de haut niveau des Chefs des Agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité des pays de l’Afrique du nord et du Sahel, prévu les 23 et 24 juin à Marrakech, est une autre preuve du partenariat qui unit le Royaume du Maroc avec le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme.

Pour lui, l’organisation de cette réunion confirme la vision du roi Mohammed VI de faire du Maroc un trait d’union entre les pays africains et ses partenaires des pays et organisations régionales et internationales.

A cet égard, le ministre a affirmé que le Maroc, en partenariat avec les Nations Unies, met son expertise à la disposition des experts africains, qui pourront ainsi bénéficier de son expérience dans la lutte contre le terrorisme.

Par ailleurs, Bourita a noté que la 1ère réunion ministérielle des États Africains Atlantiques, tenue le 8 juin à Rabat, a constitué un espace de coopération tripartite entre le Maroc, le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et les Etats africains, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Pour rappel, Nasser Bourita et Vladirmir Voronkov avaient signé en octobre 2020, un accord de siège pour l’établissement au Maroc du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique de l’UNOCT (United nations Office of Counter-Terrorism).

Le choix du Maroc en tant que partenaire pour l’établissement de ce Bureau Programme est une preuve supplémentaire de la confiance et de l’estime dont jouit la Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

(Avec MAP)