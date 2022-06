Décès de 5 migrants à Melilia après une tentative d'entrée massive

Près de 2000 migrants ont essayé d'entrer vendredi matin dans l'enclave espagnole de Melilia depuis le Maroc et au moins 130 d'entre eux y sont parvenus, dans ce qui constitue la première tentative d'entrée massive depuis la normalisation des relations entre Madrid et Rabat. Suite aux affrontements entre ces migrants et les forces de l'ordre, 5 morts et plus de 200 blessés ont été enregistrés.

Par Ziad Drissi