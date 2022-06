ONU : Appel à un engagement renouvelé pour "faire taire" les discours de haine

Le message du secrétaire général de l’ONU intervient lors du premier anniversaire de la Journée internationale de lutte contre le discours de haine (18 juin), proclamée par l’ONU à l’initiative du Maroc en juillet 2021. Antonio Guterres a indiqué que les discours de haine « incitent à la violence, sapent la diversité et la cohésion sociale, et menacent les valeurs et principes communs qui nous rassemblent ».

“Les mots, transformés en armes, peuvent mener à la violence physique. L’escalade du discours haineux à la violence a été un élément déterminant dans les crimes les plus atroces et les plus tragiques de l’époque moderne”, a-t-il dit.

Relevant qu’Internet et les médias sociaux ont attisé les discours de haine et leur a permis de se répandre comme une traînée de poudre par-delà les frontières, le chef de l’ONU a noté que pendant la pandémie de Covid-19, les discours de haine contre les minorités se sont propagés, “ce qui prouve une fois de plus que de nombreuses sociétés sont par trop perméables à la stigmatisation, à la discrimination et aux théories du complot qu’ils entraînent”, a-t-il relevé.

Pour contrer cette menace grandissante, Guterres a déclaré avoir lancé, il y a trois ans, la Stratégie et Plan d’action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine, ajoutant que cette initiative a fourni un cadre pour aider les États membres à combattre ce fléau tout en respectant la liberté d’expression et d’opinion, en collaboration avec la société civile, les médias, les entreprises technologiques et les plateformes de médias sociaux.

Soulignant que cette première Journée internationale de la lutte contre les discours de haine est un appel à l’action, le SG de l’ONU a plaidé pour un engagement renouvelé à “faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir et faire taire les discours de haine en prônant le respect de la diversité et de l’inclusion”.

Hate speech incites violence, undermines social cohesion & threatens the values that bind us together. This first #NoToHate Speech Day is a call to do everything in our power to prevent & end hate speech by promoting respect for diversity & inclusivity. pic.twitter.com/RBGqqbUYPQ — António Guterres (@antonioguterres) June 18, 2022

Pour rappel l’Assemblée Générale des Nations Unies avait adopté, le 21 Juillet 2021, à l’unanimité de ses 193 États Membres, une résolution présentée par le Maroc, sur la lutte contre le discours de haine, qui a proclamé, pour la première fois dans les annales des Nations-Unies, le 18 juin de chaque année comme « Journée internationale de la lutte contre le discours de haine. »

(Avec MAP)