Marhaba 2022 : des agents de Frontex déployés au port de Sebta

Pilotée par des agents de la police nationale espagnole et des agents issus d’autres pays de l’Union européenne (UE), l’opération est dénommée « Minerva ». Elle a démarré vendredi et vise à renforcer le contrôle des personnes dans le port de Sebta, entre le 15 juin et le 15 septembre.

Pour cette période, coïncidant avec l’opération Marhaba 2022, destinée à faciliter l’accueil des MRE dans le pays, Frontex a déployé près de 28 agents dans le port de l’enclave espagnole indique le média espagnol El Faro de Ceuta.

Le coup d’envoi ayant été donné ce vendredi 17 juin, les agents, assistés de chiens renifleurs, ont inspecté les véhicules et camions passant par Sebta. Ces agents déployés par Frontex ont divers profils. On y trouve donc des maîtres-chiens, des spécialistes des faux papiers et trafic de véhicules, des agents de renseignement, ainsi que des hauts gradés de la police nationale provenant des forces du Luxembourg, de la Lituanie, de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, de la Norvège, de l’Italie, de la Roumanie et des Pays-Bas.

Cette opération « Minerva » a également pour objectif de renforcer la lutte contre l’immigration clandestine, tout en assurant le contrôle du flux régulier de migrants.