Pour le ministre de l'Intérieur espagnol, avec l'Algérie, l'heure est à la diplomatie

L’Algérie est un voisin « stratégique » et la diplomatie espagnole travaille « sérieusement, calmement et tranquillement, comme il se doit », a déclaré le ministre aux médias lors d’une visite du chantier de construction du nouveau siège de la Garde civile à Saragosse.

Ainsi, Grande-Marlaska a insisté sur le fait que les relations avec ce pays sont « importantes et principales » pour l’Espagne, avec laquelle ils ont « des relations consolidées au fil du temps » et, en termes de sécurité, « une coopération et une coordination au profit des sociétés, tant dans la lutte contre le terrorisme que contre le crime organisé et les mafias qui trafiquent des êtres humains et sont à l’origine de la migration irrégulière ».

Les arrivées d’immigrants clandestins ont chuté de 35 % cette année dans les îles Baléares, à Almeria, Carthagène, Murcie et Alicante, a-t-il déclaré.

Interrogé sur la réunion qui s’est tenue ce mercredi avec le ministre marocain de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, Marlaska a souligné que le Maroc est un voisin « absolument stratégique et fiable » avec lequel la relation est importante « et transversale » en termes de sécurité mais aussi d’un point de vue économique et culturel, et avec lequel la situation est « absolument satisfaisante » depuis la réunion tenue entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement, Pedro Sánchez, le 7 avril dernier.

« Il y a une équipe de travail pour l’ouverture progressive et graduelle des frontières, tant pour les personnes que pour les marchandises, et toujours en garantissant la sécurité de tous », a-t-il insisté, tout en soulignant que de nouvelles réunions ont eu lieu hier entre les équipes techniques chargées des douanes.

La preuve de cette bonne coordination entre les deux pays, a souligné Marlaska, est le début de l’opération Marhaba, qui se poursuivra jusqu’au 15 septembre et qui mobilisera plus de 3,2 millions de personnes et plus de 700 000 véhicules, selon les données de 2019 pouvant être transférées cette année, et qui sollicitera plus de 20 000 militaires en Espagne.

(Avec EFE)