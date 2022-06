Prolongation d'un mois de l'obligation de visa pour le passage du Maroc à Sebta et Melilia

L'Espagne a publié, ce mercredi au Bulletin officiel, les conditions de passage par voie terrestre entre Sebta et Melilia et le Maroc, et prolonge jusqu'au 15 juillet le transit sans l'application de "l'exception Schengen" qui permettait aux résidents des villes marocaines frontalières de passer sans visa, rapporte l'agence de presse espagnole EFE.

Par La Rédaction