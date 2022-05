Sebta et Melilia : des dizaines de milliers de traversées enregistrées au cours de la première semaine de réouverture

La première semaine d’ouverture du poste-frontière entre Melilia et le Maroc a permis le transit de près de 20.000 personnes et 7500 véhicules. Selon les données officielles espagnoles recueillies par MelillaHoy, 19.959 personnes ont traversé la frontière dans les deux sens : 9991 en provenance du Maroc, et 9968 passagers dans le sens inverse. En ce qui concerne les véhicules, le chiffre global au cours de ces sept premiers jours s’élève à 7480 : 3908 sont rentrés au Maroc en provenance de Melilia et 3572 ont quitté le Maroc vers l’enclave.

Les chiffres pour Melilia sont beaucoup plus bas que ceux de Sebta, qui enregistre le passage de plus 43.000 personnes et 10.000 véhicules au cours de la même période. D’après les données fournies par la délégation gouvernementale à Sebta, entre dimanche et lundi, plus de 4000 personnes et 1061 véhicules sont rentrés au Maroc. Dans le sens inverse, 6079 personnes et 1572 véhicules ont franchi la frontière.

Des données non définitives

Ces nombres d’entrées ne sont pas définitifs, puisque le point de passage de Tarajal fonctionne à demi-vitesse. En effet, plusieurs embouteillages se sont produits, notamment le week-end dernier, avec de longues files d’attente pour quitter Sebta, souligne El Faro de Ceuta.

Des plaintes ont déjà été déposées non seulement par des citoyens, mais aussi par des prestataires de services publics, qu’il s’agisse de chauffeurs de taxi ou de bus, qui réclament une voie prioritaire pour éviter les blocages, continue la même source.

Lors de cette première phase lancée le 17 mai, seuls les citoyens et résidents de l’Union européenne, ainsi que les personnes autorisées à circuler dans l’espace Schengen, ont été autorisés à traverser les frontières entre le Maroc et les deux villes. À partir du 31 mai, une deuxième phase sera lancée accordant l’accès aux travailleurs transfrontaliers munis d’un visa spécial.