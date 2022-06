60% des Marocains préfèrent acheter des produits de marques marocaines

Selon cette étude intitulée « Préférences de consommation : marques marocaines vs étrangères », issue d’une collaboration entre le cabinet d’études marketing Sunergia et le média L’Economiste, sur l’ensemble des sondés (1004 personnes interrogées par téléphone), 60 % préfèrent les marques marocaines, contre 20 % qui préfèrent les marques étrangères et 20 % pour qui cela n’importe pas.

60 % des hommes et 55 % des femmes interrogés ont affirmé préférer des marques marocaines. Cette même étude démontre que cet intérêt pour les marques marocaines s’accroît avec l’âge. En effet, 86 % des personnes âgées de 56 à 64 ans préfèrent opter pour une consommation locale, contre 46 % pour les sondés de 18 à 24 ans.

S’agissant de leur localisation, les sondés préférant les marques locales se situent à 75 % dans des zones rurales et appartiennent pour la majorité aux catégories socio-professionnelles D et E.

Enfin, les habitants du nord-est et du sud affichent les taux les plus élevés en termes de préférence de produits marocains, avec respectivement 61 % et 64 %, tandis que 25 % des habitants du centre préfèrent les marques étrangères.

Pour rappel, ce même groupe d’études avait rendu publique en 2018 une analyse similaire, où il avait alors relevé que 60 % des Marocains préféraient les marques marocaines et 27 % les marques étrangères. Ainsi, en quatre ans, l’intérêt des Marocains pour les marques étrangères aurait diminué de de 7 %, sans pour autant favoriser l’intérêt pour les marques locales.