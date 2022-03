Zouhaïr Bennani, LabelVie : “Dans plusieurs secteurs, le produit marocain n’a rien à envier aux produits similaires d’autres pays”

TelQuel : Votre nom est associé au groupe LabelVie depuis sa création. Pourquoi quitter le navire que vous pilotez depuis 35 ans en démissionnant de votre poste de président du conseil d’administration ?

Zouhaïr Bennani : C’est tout le contraire : pour reprendre votre expression, je fais tout pour mener le navire à bon port ! En tant que président du comité stratégique du groupe, un nouvel organe dans notre système de gouvernance, je vais me concentrer sur la supervision de notre plan pour atteindre l’ensemble de ses objectifs et accélérer son développement et sa croissance. Ma nouvelle fonction s’inscrit tout simplement dans le cadre de la mise en place des prérequis nécessaires à la réalisation de nos objectifs stratégiques, et permet de renforcer notre…