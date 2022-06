Algérie : Le patron de la chaine d'Ennahar condamné à 10 ans de prison ferme

Verdict tombé. Le patron de la chaine d’information algérienne Ennahar vient d’écoper d’une peine de dix ans de prison ferme, soit la peine requise par le parquet. Cet homme d’affaire a été poursuivi pour « mauvais usage des fonds de la Sarl El-Athir Presse (filiale du groupe Ennahar, ndlr), infraction à la règlementation des changes et trafic d’influence pour l’obtention d’indus avantages et fausse déclaration », apprend-on de l’agence de presse officielle du pays, APS.

Le tribunal financier et économique d’Alger a également condamné Rahamni à une amende d’un million de dinars algériens (environ de 68.000 DH). Anis Rahmani, proche du frère de l’ancien président algérien, Said Bouteflika, verra tous ses biens immobiliers et avoirs bancaires confisqués, selon le verdict de la juridiction. Après la chute de Abdelaziz Bouteflika en avril 2019 sous la pression du mouvement de protestation du Hirak et de l’armée, la justice a lancé une série d’enquêtes sur des affaires impliquant des membres de son entourage.

La même peine a été prononcée contre l’ancien homme d’affaires, Mahieddine Tahkout, poursuivi dans la même affaire pour « blanchiment d’argent ». Quant à « El-Athir Presse » relevant du groupe Ennahar, principal groupe médiatique privé du pays, elle a été sommée de payer une amende de 32 millions de dinars (DA) ( environ de 2.179.000 DH) avec versement d’une indemnité de 10 millions de DA (environ de 680.000 DH) au profit du trésor public. Mokadem a déjà été condamné en mars 2021 à trois ans de prison ferme. Il était alors accusé d’avoir illégalement enregistré et diffusé en octobre 2018 une communication téléphonique qu’il avait eue avec un colonel du renseignement.