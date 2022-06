Ukraine : Boris Johnson “consterné” par la condamnation à mort des deux Britanniques par des séparatistes pro-russes

Les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun, faits prisonniers en Ukraine où ils combattaient pour Kiev, ont été condamnés à mort ce jeudi 9 juin pour mercenariat par la justice des autorités séparatistes de Donetsk.

« Le Premier ministre est consterné par la condamnation de ces hommes », a déclaré son porte-parole à la presse, insistant que Londres « soutient l’Ukraine dans ses efforts pour les libérer ». « Clairement, il servaient dans forces armées ukrainiennes et sont des prisonniers de guerre », a-t-il ajouté.

La cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss — qui avait qualifié jeudi le verdict de « simulacre de jugement sans légitimité » — s’est entretenue vendredi matin avec son homologue ukrainien Dmytro Kouleba.

Les deux ministres ont « discuté des efforts pour sécuriser la libération des prisonniers de guerre retenus par les pro-russes. Le jugement à leur encontre est une infraction flagrante à la convention de Genève », a tweeté Truss.

Spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba to discuss efforts to secure the release of prisoners of war held by Russian proxies. The judgement against them is an egregious breach of the Geneva convention.

The UK continues to back Ukraine against Putin’s barbaric invasion. pic.twitter.com/DyKZAP4HA6

— Liz Truss (@trussliz) June 10, 2022