Baccalauréat 2022 : le nombre des candidats en hausse de 8%

Lors d’un exposé sur lesdits examens, présenté par Benmoussa au cours du Conseil de gouvernement, le ministre a assuré que toutes les mesures garantissant le déroulement de l’examen national dans un « climat de transparence, d’intégrité et d’égalité des chances » ont été prises.

Il s’agit de la mise à disposition d’espaces dédiés à l’impression et la photocopie, du transfert des sujets d’examens depuis les centres de distribution vers les centres des examens, ainsi que des opération de correction et de saisie des notes, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

À cet effet, 1.520 centres ont été mis à disposition pour les besoins des examens et de la correction des copies des élèves, a expliqué Benmoussa, faisant savoir que des cellules de veille et de suivi ont été créées sur les plans central et régional pour accompagner les différentes étapes de cette échéance.

Afin d’accompagner la préparation des candidats, des documents d’encadrement leur ont été envoyés via leurs adresses électroniques, a poursuivi le ministre, ajoutant qu’il a été procédé au renforcement des séances de soutien scolaire et à l’adéquation des sujets et des conditions de la tenue des examens au profit des candidats en situations particulières.

Pour rappel, les examens du baccalauréat auront lieu les 20, 21 et 22 juin pour le pôle scientifique, technique et professionnel. Quant aux filières littéraires et d’enseignement traditionnel, les examens auront lieu les 23 et 24 de ce mois de juin.

(avec MAP)