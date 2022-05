S’étendre dans le monde rural, la fausse bonne idée des écoles privées

Le patronat des écoles privées lorgne les zones rurales. En conclave ce week-end à Marrakech pour élire un nouveau président, Mohamed Hansali, l’Alliance de l’enseignement privé au Maroc (AEPM) appelle à “l’élaboration d’une charte d’investissement dans le domaine de l’éducation en milieu rural”. Un investissement du secteur privé dans la campagne marocaine, non sans renvoi d’ascenseur : des “mesures incitatrices” et autres “garanties de succès” sont réclamées en contrepartie. Contestataires durant la crise du Covid, les patrons des écoles expriment désormais une volonté de contribuer aux efforts de réduction des disparités territoriales, un des piliers de la réforme voulue par le ministère de tutelle. Ce dernier est notamment appelé à intégrer les enseignants du secteur privé à la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation. Mais à quelle offre voudrait répondre le secteur privé de l’éducation dans l’arrière-pays ? Et avec quels moyens et matériels pédagogiques ?

Désert éducatif

Présent…