Hausse des prix : une grève générale dans le secteur public le 20 juin

Il s’agit de la Confédération générale du travail (CGT), de l’Organisation démocratique du travail (ODT) et de la Fédération des syndicats démocratiques (FSD). Ces trois centrales syndicales ont appelé à une grève générale dans le secteur public, lundi 20 juin. L’objectif étant de protester contre la hausse des prix et de « commémorer l’anniversaire du mouvement du 20 juin 1981« , aussi connu sous le nom des « émeutes du pain ».

Selon un communiqué conjoint, ces trois organismes mettent en garde le gouvernement dont la politique « anéantit les acquis de la classe ouvrière et son droit à un niveau de vie décent », en tenant pour responsable l’Exécutif de « l’atteinte à la stabilité sociale ».

Ainsi, ces syndicats protestent contre la « régression des conditions de vie des classes pauvres de la société et les hausses continues des prix des hydrocarbures et des produits de consommation », notamment les prix des produits alimentaires, dont la farine, le sucre et les huiles végétales.

Pour les trois syndicats, les mesures du gouvernement « nuisent à la sécurité alimentaire des Marocains ».

Par conséquent, la CGT, l’ODT et la FSD appellent le gouvernement à mettre fin à cette situation en procédant à une augmentation des salaires et des indemnités de retraite, en fonction du taux d’inflation enregistré au niveau national.