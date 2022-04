Prix des carburants, le jeu ambigu d'Akhannouch

Les témoignages se suivent et se ressemblent. En ce mois d’avril, les Marocains subissent de plein fouet la flambée des prix. Outre les prix de produits de première nécessité, ceux des hydrocarbures impactent lourdement leur pouvoir d’achat. Ahmed*, 41 ans, est l’un d’entre eux. Employé dans une entreprise privée à Rabat, il utilise sa voiture tous les jours pour se rendre à son lieu de travail. Sauf que la hausse des prix des carburants l’a contraint ces dernières semaines à troquer son véhicule contre une place dans un grand taxi. Selon ce père de famille, “ça nécessite beaucoup plus de temps mais revient finalement moins cher. Le plein d’essence me coûtait 370 dirhams par semaine. Aujourd’hui, je dois débourser près de 500 dirhams, soit 130 dirhams de plus par…

