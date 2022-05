Tentative de migration clandestine en Europe : 9 Marocains menacent de mettre le feu à un avion à destination de la Turquie

Tentative échouée. Ils étaient neuf Marocains, âgés de 19 à 42 ans, à tenter de forcer un avion reliant l’aéroport de Casablanca à une ville turque en fin de semaine dernière pour un atterrissage d’urgence dans une ville européenne.

Selon une source de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) consultée par nos confrères de TelQuel Arabi, les individus ont été déférés devant le parquet compétent de la Cour d’appel de Casablanca, pour leur implication présumée dans des affaires de “planification d’une opération d’immigration clandestine”, d’“atteinte à la sécurité des installations et de matériels de navigation aérienne” et de “mise en danger des passagers d’un avion pendant son vol”.

“Les mis en cause auraient simulé une querelle à bord d’un avion liant l’aéroport Mohammed-V à un autre turc. Ils ont délibérément abusé de la patience de l’équipage de l’avion et menacé de mettre le feu, en vue de forcer le pilote à atterrir en urgence dans un aéroport européen”, détaille la même source. Ils ont finalement été rapatriés et mis en examen par le parquet supervisant la Brigade nationale police judiciaire (BNPJ), précise-t-on.

Les suspects sont poursuivis en état de détention, dans la prison locale de Casablanca.