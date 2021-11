Détournement de l’avion Casablanca-Istanbul : ouverture d’une enquête par le Maroc

La police et la justice marocaines ont ouvert une enquête sur “les informations publiées” concernant la planification, par des passagers marocains, du détournement de l’avion Air Arabia reliant Casablanca à Istanbul vendredi 5 novembre, selon l’agence de presse espagnole EFE.

Des “sources judiciaires et sécuritaires marocaines” ont expliqué lundi à l’agence que des enquêtes ont été ouvertes sous le contrôle du parquet compétent.

Douze personnes en détention provisoire

Plus tôt, des sources proches du dossier en Espagne ont informé EFE que la police espagnole avait confirmé le lien entre un groupe Facebook marocain baptisé “Brooklyn” et la déviation de l’avion qui a dû atterrir d’urgence à l’aéroport de Palma de Majorque, dans les Baléares, suite au malaise feint d’un passager.

Une vingtaine de passagers en avaient profité pour prendre la fuite, et douze d’entre eux ont été appréhendés et placés en détention provisoire. Les détenus, qui ont presque tous refusé de témoigner devant le magistrat, sont dans un premier temps inculpés des délits de désordre public et d’incitation à l’immigration irrégulière.

Ce plan d’immigration illégale aurait été fomenté dès le mois de juillet dernier sur un groupe privé Facebook rassemblant 15.000 followers. “Les gars, écoutez, la majorité veut émigrer. Suivez ce plan : nous avons besoin de 40 volontaires, tous ceux (du groupe Facebook) Brooklyn qui réservent un avion pour la Turquie survolant l’Espagne”, était-il écrit dans un message posté sur le mur du groupe.

Selon les instructions données dans le message, un passager devait simuler un malaise pour faire atterrir l’avion d’urgence en Espagne et permettre aux autres de s’enfuir.