Du ciné en plein air à Casa, Ibn Arabi adapté sur scène, des soirées au musée... les sorties de la semaine

À la belle étoile

Cinéma. Le Caméo cinéma est de retour à l’Hippodrome de Casablanca pour des projections de films à la belle étoile. Caméo propose une sélection de films, projetés en plein air, en version originale les lundis et mercredis, et en version française les autres soirs, jusqu’à la fin du ramadan.

Au programme, avec une projection unique par soirée, des films qui se sont hissés au sommet du box-office ces dernières années. Confortablement assis sur de gros poufs, on peut ainsi découvrir Charlie’s Angels (Elizabeth Banks, 2019) ou encore Bohemian Rhapsody (Bryan Singer, Dexter Fletcher, 2018), biopic dédié au chanteur Freddy Mercury.

Le Caméo cinéma propose également de remonter le temps et de redécouvrir de grands classiques, comme Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock, Taxi Driver de Martin Scorsese, ou encore Grease, comédie musicale adaptée au cinéma en 1978 par Randal Kleiser.

Tous les soirs à 21h jusqu’à fin juin, à l’Hippodrome d’Anfa, à Casablanca.

Une nuit au musée

Exposition. Dans le cadre de leur programmation ramadanesque, quatre musées ouvrent leurs portes, tous les vendredis et samedis soir du mois sacré. Une initiative de la Fondation nationale des musées, présidée par Mehdi Qotbi, qui entend ainsi étendre l’ambiance du ramadan jusqu’aux espaces muséaux.

A Meknès, c’est le musée Dar Jamaï qui est concerné : situé dans un palais qui appartenait à l’ancien grand vizir du sultan Moulay Hassan Ier, l’architecture et les décors du bâtiment sont typiques des “familles du Makhzen”.

A Marrakech, les musées Jamaâ El Fna et Dar El Bacha, respectivement dédiés au patrimoine immatériel et à l’architecture marocaine, participent à ces nocturnes muséales, de même que le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat.

Jusqu’au 22 avril, à Rabat, Meknès et Marrakech

Ibn Arabi sur scène

Concert. Créée en 2018 à Casablanca, l’association Nabarat pour la musique arabe se consacre à la préservation du patrimoine musical marocain. Outre la formation de jeunes talents musicaux, elle organise également différentes activités culturelles.

Comme ce concert inédit – d’autant plus qu’il aura lieu en plein air, dans le parc de la Ligue arabe – qui mettra la poésie à l’honneur, jeudi 20 avril. Accompagné d’un danseur derviche tourneur, l’orchestre de l’association interprètera des pièces musicales tirées des plus illustres poèmes d’Ibn Arabi, Jalâl al-dîn Rûmî et Mansûr al-Hallâj.

Le 20 avril à 22h, à la Coupole du Parc de la Ligue Arabe, à Casablanca

Tampon amazigh

Spectacle. Pleinement ancré dans sa culture et son héritage amazigh, le groupe Tasuta N’imal détonne dans la scène musicale marocaine. Composé de six musiciens originaires de l’Anti-Atlas, les créations singulières du groupe s’inspirent des chants locaux, mais intègrent des rythmes de blues et de rock. Après avoir enregistré leur premier single, Fadma, en 2021, entièrement chanté en amazigh, Tasuta N’Imal investit, doucement mais sûrement, les salles de spectacle du royaume.

Le 15 avril, à l’Institut français de Marrakech.

EKO in love

Humour. Très apprécié de son public, le comédien et humoriste EKO revient sur les planches avec un nouveau spectacle. Après le succès du one-man-show #L’artiste, qui avait voyagé jusqu’à Londres, son nouveau spectacle est placé sous le signe de l’amour. Intitulé L7oub, il explore, avec toujours le même sens de la répartie qui fait mouche, les facettes de l’amour made in Morocco.

Le 22 avril au Mégarama de Casablanca.