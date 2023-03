LG MEA apporte à la région une gamme de produits de divertissement à domicile riche en innovations

Au cours de l’événement, qui s’est tenu à Habtoor City Dubai, plus de 400 invités ont pu découvrir en exclusivité les dernières innovations technologiques qui feront leur apparition dans la région MEA. L’événement comportait également un espace dédié à l’exposition des derniers produits et solutions qui mettent en évidence l’approche de la marque qui consiste à créer des innovations centrées sur le client pour une vie meilleure.

La gamme de produits de divertissement à domicile de LG, qui comprend des téléviseurs, des produits audio et des produits de jeu, a été l’un des points forts de l’exposition La gamme de produits 2023 a également été rejointe par la gamme ultra-premium LG SIGNATURE.

Commentant l’événement, M. Jungho KIM, Directeur Général LG Electronics Maroc a déclaré : « Nos produits sont conçus pour améliorer la vie de nos clients sont au cœur du LG Showcase MEA 2023. Chaque produit de divertissement à domicile apporte des innovations pratiques centrées sur la vie de nos clients. Cela fait partie de notre objectif de créer une vie meilleure en élevant l’expérience de divertissement de chacun et l’intérieur de leur maison. »

Au cours de l’événement, LG a présenté à la région ses dernières innovations en matière de technologie OLED, mettant en avant ses 10 années de leadership dans ce domaine. Au sommet de cette gamme de produits se trouve le LG SIGNATURE OLED M (modèle M3) de 97 pouces, le premier téléviseur grand public au monde doté de la technologie Zero Connect qui permet la transmission sans fil de la vidéo et de l’audio 4K 120Hz en temps réel. Lauréat du CES 2023 Innovation Awards, ce téléviseur OLED révolutionnaire est le summum de l’innovation télévisuelle, offrant une qualité audiovisuelle époustouflante et une grande souplesse d’installation.

LG a également présenté sa série OLED evo, qui offre des sorties audio-vidéo de haute qualité, grâce au nouveau processeur α9 AI Processor Gen6 qui utilise un apprentissage profond sophistiqué assisté par l’IA pour améliorer l’upscaling afin d’obtenir une meilleure clarté et un mappage de ton dynamique amélioré. La nouvelle gamme de téléviseurs Lifestyle de LG, notamment les LG OLED Object Collection Easel et LG OLED Object Collection Posé, a également été présentée. Ces téléviseurs haut de gamme, tout en étant technologiquement avancés, se distinguent par leur esthétique, ajoutant style et fonction aux salons des utilisateurs et leur donnant un aspect personnalisé.

La gamme Home Entertainment de LG comprend également des solutions audios, parmi lesquelles les écouteurs sans fil LG TONE Free ® ont été présentés lors de l’événement. LG a présenté la gamme TONE Free ® et la nouvelle gamme TONE Free ® fit au cours de l’événement, soulignant son engagement en faveur de l’audio nomade. Les écouteurs offrent une expérience sonore inégalée grâce à leurs technologies audio avancées associées à un ajustement plus confortable. En fait, les T90 sont les premiers écouteurs sans fil Dolby Atmos au monde avec Dolby Head Tracking pour tous les contenus et tous les appareils. Les écouteurs TONE Free sont dotés d’une annulation active du bruit et sont livrés avec un étui de charge UVnano™ avec lumière ultraviolette pour aider à garder les écouteurs hygiéniquement propres pendant la charge. LG a également présenté sa gamme de haut-parleurs XBOOM, notamment le XBOOM Go et le XBOOM 360, qui offrent un son de haute qualité à la maison ou lors d’événements.

La gamme se poursuit avec le projecteur laser LG Cinebeam 4K, le nec plus ultra du divertissement à domicile, qui peut produire des images époustouflantes et nettes de 90 pouces lorsqu’il est placé à seulement 5,6 centimètres du mur ou une image massive de 120 pouces à une distance de seulement 18,3 centimètres. Le projecteur est équipé de la plateforme intelligente intuitive webOS de LG, qui permet aux utilisateurs de regarder toutes leurs émissions préférées à partir de services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube et Apple TV sans appareil supplémentaire. Ils peuvent également diffuser du contenu sans fil via Screen Mirroring, Apple AirPlay 2 et Bluetooth. Pour le son, il est équipé d’un système de haut-parleurs intégrés de 2,2 canaux et de 40 W, avec la possibilité de connecter deux haut-parleurs Bluetooth LG en même temps.

Pour couronner le tout, LG a fièrement présenté ses dernières nouveautés dans le monde de l’informatique, avec les nouveaux modèles de la célèbre gamme LG Gram, le nouveau gram Style, qui offre à la fois puissance et portabilité, en intégrant des spécifications de premier ordre dans des facteurs de forme élégants et ultra-légers, pour une commodité d’emport partout et des expériences d’utilisation exceptionnelles.

Le LG gram Style est disponible en 16 et 14 pouces, et dispose d’un processeur Intel® Core™ de 13e génération et d’un lecteur à état solide (SSD) NVMe™ Gen4.

L’incursion de LG dans le domaine du jeu a également été exposée avec la dernière gamme de moniteurs de jeu OLED UltraGear™ haut de gamme, complète avec le premier panneau OLED 240Hz au monde, exclusivement fabriqué par LG, les nouveaux modèles de 27 pouces et 45 pouces offrent un temps de réponse de 0,03 milliseconde grise à gris (GTG). Le moniteur OLED de 27 pouces offre une résolution QHD et couvre 98,5 % de la gamme de couleurs DCI-P3, garantissant des graphiques et des couleurs éclatants. Le plus grand écran est le tout premier moniteur de jeu OLED incurvé de 45 pouces de LG avec un rapport d’aspect 21:9, une résolution WQHD (3 440 x 1 440) et une courbe 800R qui offre un rapport de contraste de 1 500 000:1 et une couverture de 98,5 % de la gamme de couleurs DCI-P3, produisant des couleurs vives, des noirs profonds et des images nettes, ce qui en fait le complément idéal de toute configuration de jeu.

Pour plus de détails sur la gamme de produits LG, veuillez consulter le site : www.lg.com