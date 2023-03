Moncef Belkhayat :“Le Mondial 2030 mérite de revenir à l’Afrique et l’Europe”

I l s’agit de la sixième candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial de football. Cette fois-ci, c’est la bonne ?

Oui. Je pense sincèrement que c’est une candidature où on sera archi favori. Pour moi, ce trio Maroc-Espagne-Portugal est imbattable. Ce Mondial 2030 mérite de revenir à l’Afrique et l’Europe. Le Maroc est prêt et le sera davantage en 2030. On l’a bien vu, en 40 jours on a relevé le défi d’organiser la Coupe du monde des clubs. Et puis ce trio partage une proximité géographique, historique et des valeurs communes.

Néanmoins, le Maroc ne risque-t-il pas de se retrouver lésé en termes d’accueil des grands matchs (quarts de finale, demi-finale) ?

Ce n’est pas important. L’essentiel, c’est d’organiser ce Mondial. On est devenu une grande…