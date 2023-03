Ukraine : le président suisse dénonce une "frénésie guerrière"

Je ressens cette frénésie guerrière dans certains milieux » déclare Alain Berset dans une interview accordée ce dimanche 12 mars au média suisse NZZ am Sontag, avant d’ajouter « Et je suis très inquiet à ce sujet car ce sentiment repose sur une vision à court terme ».

« Les armes suisses ne doivent pas être utilisées dans des guerres », réaffirme le socialiste fribourgeois, soulignant que la position du Conseil fédéral était très claire en la matière.

« Je comprends et je respecte le fait que d’autres pays aient une autre position, dit le président de la Confédération. Mais la position suisse doit également être respectée ». « Dire simplement, maintenant, que la situation est différente, que la Suisse doit tout changer sans tenir compte de la base légale, ce n’est pas possible », a-t-il tranché.

Le débat sur la neutralité agite la Suisse depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022. En effet, le pays alpin – qui ne fait pas partie de l’Union européenne – a adopté toutes les sanctions prises par Bruxelles contre Moscou estimant que ces sanctions étaient compatibles avec sa neutralité. En revanche, son gouvernement reste inflexible sur la neutralité historique du pays.

Bien que pressé par Kiev et ses alliés d’autoriser la réexportation d’armes et de munitions suisses vers Kiev, Berne a jusqu’à présent balayé les demandes de l’Allemagne, de l’Espagne et du Danemark.

Diverses initiatives sont en cours au Parlement suisse en vue d’assouplir ces règles, mais aucune décision n’est attendue avant plusieurs mois.

En visite mardi à l’Onu, à New York, Alain Berset avait réaffirmé que ce n’était « pas le moment de changer et nous ne pouvons pas faire d’exception », défendant la position traditionnelle « très prudente et modérée » de son pays.