Les femmes de l’ombre de KFC Maroc

Depuis son implantation au Maroc, KFC Kentucky Fried Chicken, l’enseigne de restauration rapide qui se spécialise dans le poulet frit, met l’épanouissement professionnel de la femme au cœur de ses priorités. L’arrivée de la nouvelle équipe managériale marocaine, en 2018, a boosté cet engagement pour une parité au sein des équipes. En effet, KFC Maroc est passée d’un taux de parité hommes/femmes de 8 % en 2018 à 30 % à date.

Employant plus de 650 collaborateurs, KFC Maroc affiche sa détermination à vouloir valoriser la femme dans ses fonctions et au niveau de toutes les fonctions. Il s’agit également de contribuer, dans un plus large spectre, à favoriser le développement socio-économique du pays, mais aussi à répondre aux exigences du client marocain.

“KFC Maroc assure à ses collaboratrices un épanouissement professionnel aux standards internationaux de sa maison mère. L’évolution de carrière des Femmes est possible chez KFC Maroc ! La preuve en est le taux de parité de 30 % atteint au niveau de notre chaîne de restauration. KFC Maroc cherche aussi à assurer un meilleur confort et sécurité pour ses collaboratrices, ce qui leur permet d’évoluer dans les meilleures conditions”, affirme le directeur des ressources humaines.

Dans son développement quotidien des talents de l’enseigne, KFC Maroc organise de formations continues au profit de ses collaborateurs et collaboratrices. L’objectif étant de propulser leur carrière au sein de l’entreprise et gagner en expertise afin de grimper les échelons.

Faisant partie de la famille KFC Maroc depuis, Mme Ouafae Jeddaoui, responsable d’un restaurant KFC Maroc, déclare : “J’ai intégré KFC Maroc en tant que caissière. Grâce à l’accompagnent continu des équipes managériales, ainsi qu’au parcours de formation proposé par KFC Maroc, j’ai pu m’affirmer et améliorer mes compétences.”

En outre, KFC suit un processus de recrutement minutieux, grâce à un programme sélection des employés qualifiés issus principalement des instituts spécialisés agissant dans le domaine de la restauration.

“KFC Maroc nous encourage en tant que collaboratrices à monter en compétences en interne, grâce à un cadre de travail agréable et convivial, garni de professionnalisme au quotidien. Notre enseigne préconise le leadership dans la gestion de son capital humain, dans le but d’atteindre une croissance en interne et en externe”, confirme Imane Lamine, responsable Marketing KFC Maroc.

Pour rappel, KFC est présent dans les villes suivantes : Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir, Meknès, Kénitra et El Jadida. De nouvelles ouvertures sont prévues dans les prochains mois.