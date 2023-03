Gear9 remporte deux prix GOLD aux Moroccan Digital Awards

Ces récompenses viennent s’ajouter aux autres prix remportés par Gear9, notamment les Mobiles d’Or en 2021 pour le projet Win by Inwi et le prix des CX Awards en 2022 pour le projet Toyota Webstore.

Le CMO & COO d’AVX Digital et membre du jury lors de la compétition, Amine Bentahar, a partagé son avis sur les projets soumis aux Moroccan Digital Awards cette année. Il a exprimé son appréciation quant à la qualité des projets en déclarant : “Nous avons été impressionnés par la qualité des projets soumis aux Moroccan Digital Awards cette année. Les critères d’appréciation que nous avons utilisés étaient l’approche stratégique, la créativité, l’innovation, l’implémentation et l’efficience.” Il a également précisé que les projets de Gear9 ont remporté deux prix GOLD en raison de leur excellente maîtrise des best practices au niveau international en manière d’expérience utilisateur.

Le directeur général de Gear9, Mounir Bouchiha, a exprimé sa fierté en déclarant : “Nous sommes fiers de recevoir ces deux prix GOLD aux Moroccan Digital Awards, qui témoignent de notre engagement constant à investir dans les dernières technologies de pointe pour offrir des expériences digitales engageantes et rentables à nos clients. Chez Gear9, nous avons à cœur de repousser les limites de l’innovation digitale au sein du Royaume et de continuer à offrir des résultats exceptionnels et uniques. Cependant, ce succès ne serait pas possible sans la confiance et le soutien indéfectibles de nos partenaires stratégiques, Toyota et Inwi. Nous leur sommes infiniment reconnaissants pour leur confiance totale en notre expertise en matière de stratégies digitales. Nous tenons également à remercier le jury pour cette reconnaissance de notre travail acharné, qui nous inspire à aller encore plus loin dans l’excellence digitale.”

Aussi, lors d’une conférence en marge de l’ADS intitulée “CX, BX, UX, EX, TX… Too much X kills the X”, Anass Drissi, Lead CX chez Gear9, et Quods Ouaissi, Creative Executive Director chez TNC – thenext.click, ont partagé leur savoir-faire en matière d’expérience humaine et son rôle essentiel dans la construction de grandes marques, démontrant ainsi l’importance critique du relationnel émotionnel et son impact sur la loyauté et l’engagement des acteurs humains envers une marque, les speakers ont rappelé l’impact du perçu sur la pérennité, et comment les marques d’aujourd’hui peuvent garantir leur lendemain. Ils ont souligné que la clé des stratégies de marque puissantes réside dans la combinaison de la pensée créative et du design thinking. “Il est temps de passer de l’ère des X [Customer eXperience (CX), Business of eXperience (BX), User eXperience (UX), Employee eXperience (EX), ou encore, Total Experience (TX)] à l’ère de l’expérience humaine”, ont-ils ajouté.

Pour rappel, les Moroccan Digital Awards ont été organisés en marge de la 5e édition de l’African Digital Summit, le plus grand rassemblement digital en Afrique pour les annonceurs, les professionnels du marketing, du digital, des médias et de la communication. Cette édition a compté plus de 2800 participants. L’African Digital Summit s’impose aujourd’hui comme la grande rencontre annuelle des annonceurs, des marketeurs, des professionnels du digital, des agences de communication et des médias pour trouver de l’inspiration, se nourrir des dernières tendances, repenser leur stratégie et préparer le futur.

Fondée en 2018, Gear9 accompagne les marques dans les enjeux d’acquisition et de fidélisation de leurs utilisateurs, et ce, à chaque étape de leur transformation digitale, de la conception à la mise en œuvre de leur produit digital. Avec une équipe multidisciplinaire expérimentée, Gear9 investit dans les dernières technologies de pointe sur le marché pour créer des expériences digitales uniques, engageantes et rentables pour ses clients.

Gear9 appartient au groupe des agences TNC-thenext.click, Mediamatic & Gear9, qui a pour mission de créer des expériences porteuses de sens permettant aux marques de prendre vie auprès de leurs clients, utilisateurs et communautés en combinant créativité, technologie et média.

Pour plus d’informations sur Gear9, visitez notre site web : www.gear9.ma.