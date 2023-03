Énergies renouvelables : les femmes ingénieures de l’AIEM consacrent leur 4e rencontre annuelle à la transition énergétique

L’objectif de cet événement est de discuter et d’explorer les moyens susceptibles d’accélérer l’opérationnalisation de la transition écologique, de manière à respecter les objectifs fixés en la matière à l’horizon 2030.

La réduction rapide des émissions en CO 2 et l’atteinte de la neutralité carbone passent, rappelons-le, par la transformation de l’infrastructure énergétique nationale en renforçant la part du renouvelable tant dans le mix énergétique qu’au niveau des principaux secteurs d’activité (bâtiments, transport et industries).

Reste à réussir à changer la vision et les comportements dans l’utilisation de l’énergie. C’est justement sur ce volet que l’AIEM compte agir en mettant à contribution le leadership féminin au sein des entreprises et en faire un levier.

“Cette conférence est non seulement un carrefour de rencontre des femmes ingénieures marocaines, mais également une occasion d’échanges entre expert(e)s et représentant(e)s de plusieurs parties prenantes actives dans les différents secteurs concernés par la transition énergétique. L’objectif étant d’approfondir le débat et élaborer des recommandations pour réussir une transition énergétique ambitieuse pour le Maroc”, explique Nawal Gharmili Sefrioui, présidente de l’AIEM.

Co-organisé par le club des femmes ingénieures de l’EMI (CFIE), cette conférence devrait également étudier les opportunités offertes par les nouvelles sources d’énergie renouvelables, à l’image de l’hydrogène, des carburants à base d’hydrogène, et sera l’occasion de débattre des moyens de renforcer l’attractivité du secteur pour les investisseurs et la captation de R&D.