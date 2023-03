Le violeur et la logique

Tu as beau vivre plutôt confinée dans ton petit aquarium doré, tu n’es pas totalement hermétique aux bruits et aux agitations du monde. Et puis, il y a certaines actus auxquelles tu as carrément l’impression que tu ne peux échapper. L’affaire Saad Lamjarred en fait clairement partie. Tu as beau ne pas vouloir t’y intéresser, tu te retrouves à t’y intéresser. Forcément. Tout le monde autour de toi en parle. Tout le monde a un avis. Tout le monde commente. Alors toi aussi, du coup, tu te sens presque obligée de commenter. Et puis surtout tu es très énervée. Cette affaire t’énerve profondément. Elle t’énerve et réveille en toi plein de sentiments assez forts, qui vont de l’atterrement à la révolte. Le mec, chanteur à succès de son état, vient d’être condamné à six ans de prison ferme. Et il se trouve que ce n’est pas la première fois que le type est accusé de viol. Ce n’est pas la première fois que des filles l’accusent d’agressions sexuelles.

Fatym Layachi

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Saad Lamjarred a été jugé coupable. Il dort en prison…