“30 jours pour trouver un mari” : la plume jouissive de Fouad Laroui

Casablanca, Café de l’Univers. Plusieurs amis qui s’y retrouvent régulièrement décident de raconter, chacun à tour de rôle, des histoires remarquables censées contenir une “morale”. Si chaque histoire est plus amusante et singulière que la précédente, avec des personnages extravagants, les sujets abordés sont loin d’être futiles, malgré le ton ironique du livre.

Construit comme un recueil de nouvelles, avec les commentaires des protagonistes en fil conducteur, 30 jours pour trouver un mari explore des thèmes forts et pousse à la réflexion philosophique et existentielle.

Des histoires singulières

La première histoire donne le ton : on y suit les aventures de Khaoula, bibliothécaire marocaine qui profite d’un voyage d’un mois à Paris pour chercher et trouver un mari américain. La jeune femme refuse d’être à la merci du destin et prend sa vie en main. Et elle finira par obtenir ce qu’elle voulait…

Les autres histoires se suivent et ne se ressemblent pas : un marionnettiste philosophe se demande si ses marionnettes sont vivantes, si elles croient en lui et si elles existent vraiment ; un chauffeur de taxi est foudroyé d’amour par un clin d’œil ; un commercial impressionné par sa cliente chinoise et ses gants, les plus chers du monde ; une jeune femme qui recourt à des calculs mathématiques pour trouver le mari parfait ; une voleuse de fleurs tombales empêtrée dans ses mensonges ; ou encore la relation entre une jeune femme riche et deux petites filles pauvres au Maroc. Chaque histoire se termine avec une ou plusieurs morales qui tiennent presque de la leçon philosophique.

De l’humour et de la réflexion

Ces petites nouvelles ont en commun de nous pousser à réfléchir. La religion, l’amour, ou encore le dialogue civilisationnel sont abordés avec humour et simplicité par l’auteur et sa galerie de personnages hauts en couleur.

Dans ce livre, les femmes sont fortes et indépendantes, les relations sont remises en question et les motivations humaines sont examinées. Les mots et expressions originales utilisés par les protagonistes subliment encore plus le fond du message de ce roman.

Dans son style vigoureux et drolatique où l’ironie le dispute à la compassion, Fouad Laroui nous offre ici un florilège surprenant et vivifiant: il remet en perspective de nombreuses certitudes qui structurent les étranges sociétés dans lesquelles nous sommes condamnés à vivre. Après plusieurs années consacrées aux essais, l’économiste et professeur de littérature signe un roman drôle et intelligent, truffé de pépites philosophiques.

