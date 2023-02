Voici comment se déroulera le recensement général de la population et de l'habitat 2024

La vérité, géoréférencée.” C’est ainsi que Ahmed Lahlimi Alami, Haut-commissaire au plan, a synthétisé les enjeux du prochain recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), le 7e depuis l’indépendance du Maroc, le premier depuis dix ans.

Cette vérité, ce sera celle des populations, de leur répartition et de leur mobilité. Ce sera également celle des communes, qui verront leurs limites actualisées, celle des infrastructures et de la voirie, celle de l’urbain et du rural. Ce sera enfin celle de la structure économique du pays, du tissu productif, des entreprises et de leurs établissements.

Un travail d’orfèvre donc, qui a pour objectif de constituer une base de travail pour les analyses spatiales, démographiques et économiques du pays pour les dix prochaines années.

Rupture

Si les orientations fondamentales du RGPH de 2024 se placent dans la continuité des recensements précédents, la méthode employée, elle, change.

Dans le contexte de la transformation digitale des lignes de produits et de services amorcée par le HCP depuis 2019, les travaux réalisés pour le RGPH de 2024 seront pris en charge par une solution informatique développée en interne.

Celle-ci mobilisera notamment un certain nombre de techniques de la cartographie moderne, intégrées dans un système d’information géographique (SIG) mobile, qui permettront la saisie et la mise à jour d’une multitude d’informations vectorielles et descriptives sur le terrain moyennant des tablettes avec GPS et contenant des images satellites.

Ce nouveau système de collecte, en plus d’offrir un gain significatif en termes de coût et de temps, contribuera à améliorer la qualité des produits cartographiques et à réduire considérablement la pénibilité associée à l’exécution de la méthode cartographique classique.

Un double questionnaire sera administré aux ménages

Par ailleurs, un double questionnaire sera administré aux ménages. Le premier sera destiné à l’ensemble de la population et couvrira les données sur les structures démographiques et les phénomènes rares tels que la migration internationale et la mortalité. Le second concernera seulement les habitants des communes de moins de 2000 ménages et sera soumis à un échantillon constitué de 20 % des ménages des communes dont la taille est supérieure ou égale à 2000 ménages. Il introduira de nouvelles thématiques (protection sociale, environnement, usage des TIC) tout en approfondissant celles déjà existantes.

Cartographie censitaire

La cartographie censitaire est une phase préparatoire importante d’un recensement. Elle consiste à ratisser l’ensemble du pays afin de relever les coordonnées géographiques des sites habités et leurs infrastructures communautaires, d’en dénombrer les ménages et d’estimer les effectifs de populations résidantes.

Cette cartographie joue donc un rôle fondamental, en amont et en aval de l’exécution du RGPH. Ses objectifs sont d’actualiser la base de données cartographiques existante et d’assurer une couverture totale du territoire, de fournir un découpage de ce territoire en districts, secteurs de contrôle et zones de supervision, ou encore d’établir un système de géocodage permettant de lier les données du RGPH aux différentes unités administratives et statistiques et à n’importe quel zoning selon la demande.

Cartographie des établissements économiques (CEE)

Parallèlement à la cartographie censitaire, c’est une cartographie des établissements économiques qui sera menée dans le cadre des opérations de recensement réalisées par le HCP. Cette opération qui couvrira tout le territoire national consistera à réaliser la géolocalisation de tous les établissements économiques non agricoles des secteurs privé et public qui exercent dans un lieu fixe.

Parmi les objectifs que cette opération s’assigne, on compte l’établissement d’un nouveau cadre d’échantillonnage pour les enquêtes statistiques économiques, la mise en place d’une base de données géoréférencée des institutions sans but lucratif disposant d’un local (ISBL) ainsi que des souks hebdomadaires.

Calendrier

Un premier test réalisé en vue d’évaluer la pertinence de l’approche adoptée par le HCP est en cours dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra. À la suite de cette opération qui s’achèvera à la fin du mois de février, les travaux cartographiques (censitaire et des établissements économiques) seront lancés au mois d’avril pour une période de 14 mois.