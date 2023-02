Lancement de la série OPPO Reno8 T au Maroc, l’expert du portrait

Le Reno8 T est de loin l’expert en portraits le plus performant, avec un grand nombre d’améliorations technologiques, dont une caméra portrait optimisée de 100 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx permettant une clarté d’image exquise pour vous offrir des capacités dee modification et de recadrage sans précédent. Le système d’imagerie ultra net est conçu dans un design ultra fin avec une batterie de 5000 mAh, une mémoire ROM de 256 Go, une mémoire RAM extensible de 8 Go et plus ainsi que diverses autres fonctions innovantes. Le design en cuir de fibre de verre de couleur orange coucher de soleil (Sunset Orange) est un choix sophistiqué pour le style et la qualité premium.

En même temps que le Reno8 T, le Reno8 T 5G sera doté d’un écran incurvé 3D 120hz, d’un appareil photo portrait 108MP, d’une microlentille 40x et sera emballé dans des couleurs éblouissantes Sunrise Gold et Midnight Black traduisant style, unicité et design.

De nombreuses autres caractéristiques de la nouvelle série Reno8 T seront amplement détaillées par nos Tech-influenceurs lors d’un concours passionnant et plein de surprises tout au long des OPPO TechDays. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur @OPPOMaroc.

A propos d’OPPO

OPPO est la première marque mondiale leader dans le domaine d’appareils intelligents. Depuis le lancement du premier smartphone – « Smiley Face » – en 2008, OPPO n’a continué à rechercher la synergie de satisfaction esthétique et de la technologie innovante. Aujourd’hui, OPPO propose à ses clients une large gamme d’appareils intelligents, notamment les séries Find et A, le système d’exploitation ColorOS, des services Internet tels que OPPO Cloud et OPPO+. OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 5 centres de R&D à travers le monde, et un centre de conception international à Londres, les plus de 40 000 employés d’OPPO se consacrent à aider les clients du monde entier à créer une vie meilleure.

