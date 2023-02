Art’Z Hive, le nouvel espace de coworking de l’uZine dédié aux industries culturelles et créatives

La fondation Touria et Abdelaziz Tazi, créée en 2013, se donne pour mission de promouvoir le développement de projets artistiques et culturels à travers des actions de mécénat. Basée à Casablanca, elle favorise par exemple le développement de partenariats entre les artistes et la création de projets culturels divers, et se donne pour mission de soutenir, par des subventions et par un travail de valorisation, des projets artistiques variés.

La fondation s’intéresse à diverses disciplines artistiques et culturelles et soutient des projets allant du théâtre à la bande dessinée, en passant par la création de courts-métrages.

Un espace pour les artistes et porteurs de projets culturels

Mercredi, c’est une nouvelle étape qui est franchie avec le lancement d’Art’Z Hive, un espace de coworking dédié aux porteurs de projets dans le domaine des industries culturelles et créatives ou dans des domaines connexes à l’art et à la culture.

Le projet a été aménagé au cœur de l’uZine, espace culturel multidisciplinaire situé dans le quartier industriel de Aïn Sebaâ à Casablanca. Si l’espace existait déjà, la fondation avait pour projet de le transformer en un espace de coworking depuis trois ans, avant le déclenchement de l’épidémie de Covid-19.

Sur place, tout est pensé pour permettre aux artistes et porteurs de projets de laisser libre cours à leur créativité. Art’Z Hive est un espace de près de 170 mètres carrés composé d’une grande salle, de deux salles de réunion privatives, d’un coin cafeteria, d’une kitchenette et d’une terrasse offrant aux jeunes porteurs de projets toutes les commodités pratiques tout en baignant dans une programmation riche et variée au sein de la communauté artistique et culturelle de l’uZine.

Asmaa Zniber, directrice générale de la fondation Touria & Abdelaziz Tazi, nous explique comment le projet s’est construit. Pas d’architectes ni de décorateurs, Art’Z Hive est le fruit du travail de l’équipe qui a pensé un projet à l’image de l’uZine.

La création du logo, l’aménagement de l’espace, même la soirée de lancement est entièrement “made in l’uZine” ! La directrice nous explique : “On s’est tous pris au jeu et on a tous brainstormé ensemble”, l’idée étant de “garder l’identité stricte et en même temps marocaine” de la fondation.

Les inscriptions sont ouvertes et l’espace accueillera les artistes et porteurs de projets culturels dès le 1er mars.