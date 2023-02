Emirates lance des vols humanitaires avec des fournitures aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Dans les jours qui suivent, d’autres cargaisons de couvertures, de tentes, de kits d’abris, de lampes de poche, de chutes d’eau et de kits de santé d’urgence et de traumatologie sont transportées par Emirates.

Emirates SkyCargo dédie un espace de fret pour environ 100 tonnes de marchandises de secours au cours des deux prochaines semaines sur ses opérations de vol vers Istanbul. Les fournitures d’urgence essentielles transportées par Emirates seront livrées par des organisations locales dans les zones soutenues du sud de la Turquie et du nord de la Syrie, soutenant les premiers intervenants sur le terrain et apportant une aide indispensable aux centaines de milliers de personnes protégées par les tremblements de terre.

Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, PDG d’Emirates, a déclaré : « Nous sommes pleinement solidaires des peuples turc et syrien face à cette tragédie et travaillons avec des experts tels que la Cité Humanitaire Internationale (IHC) pour fournir une aide d’urgence aux personnes touchées et déplacées par les tremblements de terre, et apporter également un soutien aux efforts de sauvetage complexes sur le terrain. Emirates possède une vaste expérience dans l’assistance aux efforts de secours humanitaires, et grâce à ses trois vols quotidiens vers Istanbul, la compagnie offrira une capacité suffisante pour transporter du matériel de secours et des fournitures médicales. Emirates soutient également les EAU dans ses efforts humanitaires pour apporter de l’aide à la Turquie et la Syrie, et la position unique de Dubaï en tant que plus grand centre logistique d’aide internationale au monde nous permettra d’atteindre le plus rapidement possible et efficacement les zones sinistrées et les personnes les plus vulnérables. »

Pour sa part, Son Excellence Mohammed Ibrahim Al Shaibani, Président du Comité suprême de supervision de l’IHC, a déclaré: « L’IHC s’engage à fournir aux personnes touchées par les tremblements de terre l’aide humanitaire et les ressources dont elles ont besoin. Nous prenons des mesures urgentes en facilitant les ponts aériens de fournitures et de matériel de soins médicaux vitaux, ainsi que des articles pour abris et autres besoins de secours fournis par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’OMS et le Programme Alimentaire Mondial en réponse à la demande urgente d’aide dans les zones sinistrées.»

Emirates Cargo entretient un partenariat de longue date avec IHC, permettant à la compagnie aérienne de mener avec agilité et urgence des missions de secours, en envoyant des fournitures humanitaires aux communautés du monde entier attendues par des catastrophes naturelles, des urgences médicales, des épidémies mondiales et d’autres crises.

En 2020, la compagnie aérienne a facilité les efforts de secours au Liban après les explosions du port de Beyrouth. En 2021, Emirates a mis en place un pont aérien humanitaire entre Dubaï et l’Inde pour transporter des articles médicaux et de secours urgents afin d’aider le pays à contenir l’épidémie de COVID-19. L’année dernière, la compagnie aérienne a offert une capacité de fret aux organisations travaillant avec l’IHC pour transporter des équipements et des fournitures critiques directement vers cinq villes du Pakistan ravagées par les inondations.

Au fil des ans, Emirates a également soutenu des vols humanitaires en partenariat avec la Fondation Airbus, et depuis 2013, les vols A380 d’Emirates ont transporté plus de 120 tonnes de nourriture et de matériel d’urgence à ceux qui en avaient besoin.