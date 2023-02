La mondialisation de CUPRA franchit une étape importante avec le lancement de la marque au Maroc

CUPRA, nouveau membre de la Centrale Automobile Chérifienne, continue d’inaugurer des CUPRA Garage au 4 coins du monde et cette fois ci cap au Maroc. Ainsi, CUPRA a officiellement inauguré son premier CUPRA Garage à Casablanca le Jeudi 02 février dernier. Les membres de la Direction de CUPRA ont fait le déplacement à cette occasion : Antonino Labate, Directeur de la stratégie, du développement commercial et des opérations, Cécilia Taieb, Directrice générale de la communication et Julio Lozano, Directeur du design extérieur.