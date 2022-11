Yves Jégourel : “En 2021, l'Europe a consommé environ 160 milliards de m3 de gaz russe. Le besoin d'alternative est majeur”

Dans le discours qu'il a prononcé à l’occasion de la Marche verte, le roi Mohammed VI a rappelé l’importance du projet de gazoduc Nigéria-Maroc et fait part de sa satisfaction sur son “état présent d’avancement”. Yves Jégourel, Senior Fellow au Policy Center for the New South, livre son analyse dans Le Scan, le podcast actu de TelQuel.