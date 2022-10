Cannabis: le responsable nommé, des licences accordées... et maintenant?

Près de 500 jours après son adoption en séance plénière, le 26 mai 2021, la loi 13.21 relative à la légalisation du cannabis à usage thérapeutique et industriel semble enfin prendre forme. En application des instructions royales, le gouvernement a approuvé, le 29 septembre dernier, la nomination de Mohammed El Guerrouj en tant que directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC). Un “excellent choix” selon Mohamed Ben Amar, professeur de pharmacologie à l’Université de Montréal ayant participé à l’élaboration du projet de loi. “C’est un spécialiste en agriculture et en agronomie, il comprend donc la nécessité de régulariser la situation des agriculteurs dans le nord, ce qui est essentiel”, détaille-t-il à TelQuel. Dans la foulée de sa nomination, on apprenait la délivrance de 10 autorisations d’exercice pour des activités de transformation et de fabrication, ainsi que de commercialisation et d’exportation du cannabis…

