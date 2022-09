Inflation, la rentrée de tous les risques

Le taux d’inflation ne cesse d’augmenter durant cet exercice 2022. Après avoir atteint les 5,9% en avril et mai derniers, il a dépassé la barre des 7% en juin. Un trend porté par la hausse de l’indice des produits alimentaires de près de 11% en douze mois et celui des produits non alimentaires, qui s’est établi à 4,9%.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Des hausses généralisées qui coïncident avec la rentrée scolaire, poussant le gouvernement à débloquer une enveloppe de 105 millions de dirhams au profit des éditeurs de manuels scolaires pour éviter une explosion des prix pour les ménages, qui doivent déjà composer avec les…