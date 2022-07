Manga : “My Hero Academia” tome 32, la suite des aventures

Dans un monde où 80 % de la population mondiale possède des super-pouvoirs, nommés “Alters”, on suit les aventures de Izuku Midoriya, l’un des rares humains ne possédant pas d’Alter.

Dans ce tome, pendant que Hawks bat le rappel des héros encore valides tout en menant l’enquête sur le One For All, le jeune protagoniste rencontre les précédents détenteurs de l’Alter, qui ont une révélation à lui faire.

Et au moment où les civils sont invités à se réfugier dans l’enceinte des lycées héroïques, il prend la décision de quitter Yuei pour ne pas mettre ses camarades en danger. Mais il va bientôt se retrouver confronté à un de ses anciens adversaires…

«My Hero Academia Tome 32» Kohei Horikoshi 83 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

