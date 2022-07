Convaincre du bien-fondé des pourparlers, le défi de De Mistura pour le dossier du Sahara

Annoncée le 1er juillet par le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric, la visite de Staffan de Mistura au Maroc a bel et bien été entamée. L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara est arrivé à Rabat le 2 juillet et est attendu prochainement à Laâyoune, pour ce qui devrait être sa première visite dans les provinces du Sud. Dans la capitale, l’émissaire onusien est parti à la rencontre de plusieurs responsables marocains, parmi lesquels Nasser Bourita. On notera tout de même que l’entretien entre les deux hommes n’a été sanctionné d’aucun communiqué, que ce soit du côté onusien ou de celui de la diplomatie marocaine. Il faudra peut-être attendre la fin de la visite marocaine de Staffan de Mistura.

