Jazzablanca, musique classique, Diam’s en documentaire : les sorties de la semaine

Le festival Jazzablanca qui bat son plein, un récital de musiciens en herbe, les grands classiques de la musique orientale, une projection du documentaire “Salam” sur la vie de Diam’s…

Ça jazz encore

Festival. Le festival Jazzablanca fait son grand retour, pour une 15e édition placée sous le signe de la résilience et du renouveau. Premier changement notable : le festival a fait ses adieux à l’hippodrome Casa Anfa, où se déroulaient les précédentes éditions, pour s’installer à Anfa Park. Trois jours de concerts en plein air, du 1er au 3 juillet, avec une programmation intense qui accueillera de grands noms de la scène internationale. Parmi eux : le trompettiste Ibrahim Maalouf, le musicien et interprète israélien Asaf Avidan, le Brésilien Gilberto Gil ou encore le chanteur et guitariste américain Ben Harper… Côté marocain, Jazzablanca 2022 fait également une belle place à nos artistes locaux, tels que les maâlems Majid Bekkas et Hamid El Kasri, le quatuor Bab L’bluz, ou encore l’incontournable Oum. En plus des scènes 21 et Casa Anfa à Anfa Park, six concerts seront simultanément programmés sur la scène BMCI, place des Nations unies, dont l’accès est libre.

Du 1er au 3 juillet à Casablanca. www.jazzablanca.com

Dans sa bulle

Documentaire. Après avoir quitté le monde du rap il y a dix ans, Diam’s revient avec Salam, un documentaire sur sa vie coréalisé avec Houda Benyamina et Anne Cissé. Projeté à Cannes en mai dernier, le film est acclamé par la critique. Et pour cause ! Mélanie Diam’s sort de douze ans de silence médiatique. Dans ce film, elle confie les coulisses de sa carrière, les raisons de son retrait, ses tentatives de suicide, sa conversion à l’islam, sa vie après la scène, sa quête de sens… Avant sa sortie en salle, Salam sera projeté en avant-première au Sofitel Tour Blanche. Les fonds récoltés seront reversés à l’association Big’Up Project, l’association fondée par l’ancienne rappeuse “suite à l’envie de Mélanie de soutenir des orphelinats ou structures d’aide à l’enfance”.

Le 3 juillet à Casablanca, au Sofitel Tour Blanche.

Les prodiges de demain

Musique classique. En 2012, la Fondation Ténor pour la Culture lançait le programme Mazaya : un cycle de formation musicale destiné à faire des jeunes enfants déscolarisés, en situation de précarité, des musiciens en herbe. À travers la musique classique, Mazaya permet ainsi une insertion socioprofessionnelle : certains lauréats sont devenus professeurs de musique, d’autres ont intégré l’Orchestre Philharmonique du Maroc. Cette année, le récital de fin d’études de la promotion 2022 du programme Mazaya est ouvert au public. Du 29 juin au 2 juillet, une dizaine de jeunes musiciens défileront devant des jurés, afin de se voir remettre le Prix Mazaya. Chacun d’entre eux présentera sa composition personnelle, sous les oreilles attentives d’un jury notamment composé du compositeur Ahmed Essyad et de Farid Bensaïd, président fondateur de l’Orchestre Philharmonique du Maroc.

Les 29 juin, 1er et 2 juillet à l’École Internationale de Musique et de Danse de Rabat.

Souffles d’Orient

Concert. La compagnie musicale Les Ténors, composée de huit chanteurs et interprètes marocains, présentera son spectacle musical “Passion d’Orient”, qui mêlera sonorités et poésies venues du Maghreb et du Golfe. Le concert se composera d’un ensemble de reprises des plus grands classiques de la musique orientale, en passant par Oum Kalthoum, Fairouz, Farid El Atrach ou encore Mohamed Abdelwahab.

Les 5 et 9 juillet à Casablanca puis Marrakech.

Rouge de colère

Cinéma d’animation. Meilin Lee a 13 ans et elle est constamment confrontée à de nouvelles émotions. Et dès que celles-ci se manifestent, la jeune fille se transforme en… panda roux géant. D’abord perturbée par cette anomalie, elle finit par découvrir la raison derrière ces surprenantes métamorphoses. Dernière production Disney et Pixar, Alerte Rouge est un film de la réalisatrice sino-canadienne Domee Shi, avec à l’affiche Rosalie Chiang et Sandra Oh.

Dans tous les Mégarama.