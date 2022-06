Khalid Ziani : “Des opérateurs d’infrastructures pourraient accélérer notre transformation numérique”

Q u’est-ce qu’un opérateur d’infrastructures télécoms ?

Pourquoi ne sont-ils pas encore implantés au Maroc ?

Il s’agit tout simplement d’une entreprise chargée de déployer et d’exploiter des réseaux de télécommunications. Contrairement aux opérateurs télécoms qui sont des opérateurs commerciaux, ces entreprises ne commercialisent pas d’offres directement auprès du consommateur, mais installent des infrastructures et les mettent au service des opérateurs et de certaines entités (régions, collectivités territoriales ou entreprises de cloud computing) à tarif de grossiste.

Certains opérateurs le sont, mais uniquement en tant qu’équipementiers. Dans sa note d’orientation 2019-2023, l’ANRT prévoit une réglementation dédiée aux opérateurs d’infrastructures télécoms. Mais celle-ci tarde à voir le jour, alors que ces opérateurs pourraient câbler plus rapidement le Maroc et ainsi accélérer notre transformation numérique….