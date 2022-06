La carte d’étudiant ISIC (International Student Identity Card) fête sa première année d’existence au Maroc

Des bénéfices concrets au quotidien pour les étudiants

Permettant de prouver son statut d’étudiant partout dans le monde grâce à la reconnaissance officielle par l’UNESCO, la carte ISIC permet surtout à ses membres de bénéficier au Maroc et dans 135 pays étrangers de plus de 150.000 bons plans et réductions dédiés.

En devenant détenteur de la carte ISIC, les étudiants à temps plein – à l’école, au collège ou à l’université – accèdent ainsi au seul annuaire mondial de réductions exclusives et immédiates pour toutes leurs dépenses courantes, activités sportives, voyages, restauration, shopping, transports ou encore soutien académique ou recherche d’emploi.

Une seule et même carte suffit pour en bénéficier au quotidien, que l’étudiant suive ses études au Maroc ou qu’il se trouve à l’étranger en échange académique ou voyage personnel.

Son utilisation est simple : il suffit de la présenter au partenaire (boutique, restaurant…) au moment du paiement, ou de suivre les instructions pour chaque e-partenaire sélectionné.

A ce jour, plus de 140 partenaires font partie du réseau ISIC au Maroc (exemples Quick, Yoka Sushi, Emirates, LFEN.ma, Booking.com, Lenovo, iSTYLE, UNO.ma).

Une forte valeur ajoutée et des retombées claires pour les partenaires

Rejoindre le programme d’avantages ISIC est gratuit, rapide et efficace ; les enseignes et commerçants peuvent, en quelques étapes simples, intégrer la plateforme ISIC.

Grâce à ISIC, ils ont l’assurance de promouvoir leur offre auprès d’étudiants dont le statut a été vérifié, et ainsi s’adresser en toute confiance à la 1ère communauté étudiante locale et mondiale afin d‘augmenter leur notoriété, générer des ventes additionnelles et fidéliser une clientèle à futur fort pouvoir d’achat.

L’offre de co-marquage des cartes ISIC avec le logo de partenaires permet, quant à elle, aux institutions académiques, bancaires, associatives ou toute autre enseigne ciblant la population estudiantine d’enrichir et de rendre leur offre plus attractive.

Ainsi, les écoles et universités qui choisissent de remettre à leurs étudiants une carte ISIC co-marquée aux couleurs de leur école délivrent une réelle valeur ajoutée à leurs élèves, qu’ils soient au Maroc ou en échange académique à l’étranger, tout en ayant l’option de déléguer à ISIC le processus opérationnel, voire la mise en place d’une carte 100% digitale ou multi-services.

Pour une banque, une enseigne nationale ou une association, émettre une carte ISIC co-marquée démontre leur engagement et affinité avec les étudiants et constitue un avantage commercial et marketing inégalé.