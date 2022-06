Jamel Debbouze : “J’ai encore la patate, je ne lâcherai pas le micro tout de suite”

L e Gala du Marrakech du rire a coïncidé cette année avec votre anniversaire. Coïncidence ou hasard ?

C’est une éclipse ! Quand les planètes se rencontrent et qu’elles sont alignées, tout va bien. Non, on ne l’a pas fait exprès pour vous dire la vérité. Enfin si, j’ai poussé un petit peu pour que ce soit à peu près à cette période, pour que ce soit vraiment une fête. On sort d’une période un peu compliquée et on voulait que ce MDR soit le début de la fête.

Comment avez-vous vécu ce grand retour, après trois ans d’absence ?

On a failli devenir fous, je ne le cache pas. Tout le monde a souffert durant cette période, les artistes en particulier. Quand on a été déconfinés, ils n’avaient toujours pas le droit de jouer durant des mois et…