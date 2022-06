Participation de Huawei Maroc au MD Talks

Pour cette rentrée 2022, le digital, l’un des enjeux majeurs de l’économie mondiale est débattu lors de cette conférence autour de la thématique : « La digitalisation, levier stratégique du Nouveau Modèle de Développement ».

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement dont M. Chakib Benmoussa, Ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce et Mme Aouatif Hayar, Ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

S’exprimant à cette occasion, Chakib Benmoussa a affirmé que la digitalisation est évoquée dans le nouveau modèle de développement comme étant «un levier du changement parce qu’elle est considérée comme étant transformatrice de la relation de l’Etat aux citoyens, aux entreprises et à l’ensemble des parties prenantes de par l’accès à l’information, la possibilité de participation des citoyens, la garantie d’une appropriation collective, l’accès aux services publics, la création d’une nouvelle forme d’inclusion et la simplification des procédures permettant ainsi de recréer une relation de confiance entre les citoyens et les institutions».

Pour sa part, M. Chakib Achour, Directeur marketing et stratégies Huawei Technologies au Maroc, a déclaré lors de son intervention « la transformation numérique, appelée communément l’économie numérique est un réel levier de croissance pour le Maroc.

Compte tenu des prévisions annoncées dans le nouveau modèle de développement, qui prévoit de doubler le PIB du royaume à l’horizon de 2035, on sait que cet objectif ne peut se réaliser que par l’innovation. Cette dernière s’impose comme une priorité pour le pays. Dans ce sens Huawei Maroc contribue activement dans cette marche vers l’économie numérique en formant les talents marocains. Nous sommes également en train de constituer un écosystème marocain de startups. Depuis 20 ans d’existence au Maroc, nous sommes fiers d’avoir contribué à installer le leadership marocain en connectivité 4G. Nous travaillons avec plusieurs partenaires en apportant toute notre expertise et appui pour concrétiser cet ambitieux objectif de 2035 ».