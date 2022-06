Ahmed Karimine et Issam Eddine El Kharroussi, pour l’amour de la viande

R etour aux sources

Quittant le milieu du conseil en France, Issam El Kharroussi et Ahmed Karimine se sont lancés dans l’agrobusiness au Maroc en 2020. Un choix qui coulait de source, nous expliquent-ils. “Je suis issu d’une famille d’agriculteurs, c’est un peu un retour aux origines”, témoigne Ahmed Karimine. Même son de cloche chez Issam El Kharroussi : “J’ai toujours vécu entre la ville et la campagne. Avec le Covid, j’ai décidé de me consacrer plus à la campagne, qui a été plus fortement impactée par la pandémie”. Pourtant, leur parcours les avait d’abord éloignés de ce secteur. Après un diplôme de l’ENCG Casablanca en audit et contrôle de gestion et quelques expériences professionnelles au Maroc dans les secteurs du conseil ou de l’évènementiel, Issam El Kharroussi réussit à s’inscrire en MBA (Stratégie) à l’Essec à Paris. Il obtient…