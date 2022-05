Parution: Société, pouvoir et religion au Maroc de Mohamed Kably

Ce qu’il en résulta pour la société marocaine, en tant que telle, est plus ou moins encore sous-aperçu. Notamment parce que le système générateur des Mérinides et Méridino-Wattasides est ramené à ses personnages les plus en vue et qu’ayant débouché sur un chérifisme très différent. Il n’en pouvait paraître, tout compte fait, que l’anti- thèse. Pour contourner les stéréotypes, cette étude devait procéder d’abord à la restitution intégrante du système en question.

Elle devait ensuite envisager de déconstruire ce même système. Une fois décelés les mécanismes dans leur propre développement historique, les réactions comme les tendances de la société- partenaire devenaient pour le moins intelligibles. S’exprimant par ailleurs à travers le religieux, elles procèderaient en fait à la fois du

matériel, des agressions multiformes et du sacré.

Mohamed Kably, né en 1938 à Casablanca, est un historien marocain spécialiste de l’histoire sociale et socio-religieuse du Maghreb médiéval.