L ’inflation se poursuit et le taux de chômage est à 12%. Êtes-vous inquiet?

Oui. Je pense même que le taux de chômage est bien plus élevé que les chiffres officiels. Avec la cherté de la vie et les effets de la crise sanitaire, plusieurs multinationales ont ralenti leurs recrutements et les entrepreneurs prennent du recul.

Nous sommes dans un climat d’incertitude. Il faut des solutions innovatrices pour créer de l’emploi, mais également créer une dynamique économique. Nous sommes non seulement en situation d’inflation, mais aussi en décroissance. A l’heure actuelle, la banque centrale table sur 1% de croissance en fin d’année. C’est catastrophique !

Quel est votre regard sur la politique économique menée actuellement par le gouvernement ?

“Malheureusement, le gouvernement semble bien ignorer le Nouveau modèle de développement, en dehors de l’enseignement” Youssef Guerraoui

Il n’y a pas de plan stratégique pour une relance de l’économie. Il n’y a pas de feuille de route de l’actuelle alliance gouvernementale pour les trois prochaines années.

Il y a des actions gouvernementales qui sont menées par des ministères de manière unilatérale. Mais il n’y a pas une action coordonnée. Il n’y a pas de synchronisation. Et, malheureusement, le gouvernement semble bien ignorer le Nouveau modèle de développement, en dehors de l’enseignement.

On attend 12% de hausse des défaillances d’entreprises en 2022. Comment stopper leur mortalité?

“Les appels d’offres doivent aussi être respectés pour laisser la place aux TPME. C’est essentiel”

Il faut résoudre trois problématiques. D’abord, au niveau des carnets de commandes, les grandes entreprises doivent faire confiance aux Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME). Les appels d’offres doivent aussi être respectés pour laisser la place aux TPME. C’est essentiel. Enfin, il faut une véritable politique de relance et que la question de l’accès au financement soit prise avec sérieux. Il faut faciliter les budgets d’investissements. Intelaka, c’est bien, mais il reste encore beaucoup à faire.

